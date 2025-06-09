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09 июня 2025, 15:55

В Черкасской области пенсионер пытался убить своего зятя и его соседа

09 июня 2025, 15:55
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В Черкасской области пенсионер получил подозрение за покушение на убийство. Сам инцидент произошел, когда злоумышленник был в гостях у своей дочери

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Черкасской области объявили о подозрении 64-летнему мужчине по факту неоконченного покушения на умышленное убийство двух человек. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

По данным следствия, в начале июня 2025 года он в пьяном состоянии в квартире своей дочери начал ссориться со своим 42-летним зятем и его 46-летним соседом. Впоследствии пенсионер нанес мужчинам ножом тяжелые телесные повреждения.

Пострадавшие были госпитализированы. Злоумышленник был задержан и заключен под стражу без определения размера залога.

Напомним, ранее в Харькове мужчина угрожал бывшей жене гранатой. Это произошло во время ссоры в квартире, где они жили вместе после развода. Мужчина нанес женщине телесные повреждения и угрожал взорвать гранату.

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