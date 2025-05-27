У Запоріжжі чоловік облив сусіда бензином і підпалив

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Інцидент стався вночі 24 травня у Дніпровському районі Запоріжжя. Зловмисника затримали. Потерпілий вижив, але отримав серйозні опіки

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Запорізькій області, передає RegioNews.

Виявилося, що між 34-річним чоловіком і його 25-річним сусідом — потерпілим — виник конфлікт. Зловмисник заздалегідь підготував легкозаймисту речовину, облив нею опонента та підпалив. Постраждалого з опіками госпіталізували до лікарні.

Поліцейські затримали та помістили фігуранта під варту. Йому інкримінують замах на умисне вбивство. Наразі триває слідство.

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