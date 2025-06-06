Фото: Судово-юридична газета

На Миколаївщині триває судовий процес щодо колишнього правоохоронця. Він забив до смерті чоловіка після застілля

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

У Центральному районному суді Миколаєва розпочався розгляд справи 34-річного експоліцейського. Чоловіка звинувачують у вбивстві. На момент злочину він працював інспектором патрульної поліції Херсонського районного управління зі званням старшого лейтенанта.

За даними слідства, восени 2024 року він на прохання його співмешканки прийшов до її колишнього чоловіка, щоб допомогти відчинити двері квартири, але після спільного вживання спиртного між ними виник конфлікт. Правоохоронець завдав потерпілому вісім ударів по голові та наступив на шию, внаслідок чого той помер.

На суді виступила мати загиблого, яка розповіла про обставини. Вона підтвердила, що обвинувачений приходив на прохання колишньої дружини її сина. Прокурор просив продовжити тримання підозрюваного під вартою.

Слідство триває.

Нагадаємо, раніше на Волині судили чоловіка, який побив до смерті та пограбував людину. Його приговорили до 9 років позбавлення волі.