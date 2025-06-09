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09 июня 2025, 15:45

В Черкасской области мужчина избил односельчанина до смерти

09 июня 2025, 15:45
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Иллюстративное фото
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В Черкасской области вынесли приговор мужчине, который жестоко избил своего односельчанина. Потерпевший впоследствии скончался в больнице

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.

Жителя Черкасской области признали виновным в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего. Его приговорили к 9 годам лишения свободы.

Как выяснили правоохранители, 10 февраля этого года обвиняемый пришел к своему односельчанину. Впоследствии между ними произошла ссора, и он нанес потерпевшему телесные повреждения, от которых потом умер в больнице.

Напомним, ранее в Киеве 23-летний парень до смерти избил отца. Известно, что это произошло во время ссоры. Как выяснила полиция, у 50-летнего потерпевшего часто были конфликты с образом, в частности, из-за злоупотребления отцом алкоголя.

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