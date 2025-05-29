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29 мая 2025, 15:47

В Черкасской области судили мужчину с хронической болезнью за уклонение от мобилизации

29 мая 2025, 15:47
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Иллюстративное фото
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В Черкасской области вынесли приговор мужчине, который отказался принимать повестку. Он свою вину не признал

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Черкасской судили мужчину, который получил повестку, но отказался от мобилизации. При этом когда он проходил ВЛК в 2024 году, он был признан годным к военной службе.

По словам мужчины, он ехал в авто в Черкассах. У въезда в город его остановили работники ТЦК и отвезли в терцентр комплектования. Там мужчина вызвал полицию, однако правоохранителей к нему якобы не пустили.

Также он отметил, что ВЛК он не проходил, потому что не имел никаких документов на подтверждение его заболеваний и диагнозов. После этого ему дали повестку, но он отказался, потому что якобы просил отправить его на ВЛК.

У работников ТЦК было заключение ВЛК, но мужчина с ним не согласился. По его словам, он был комиссован еще в 2002 году, поэтому писал жалобу, однако ее не приняли. После этого ему снова вручали повестку, но он попросил предоставить возможность забрать автомобиль.

Суд установил, что у мужчины диагностирована хроническая люмбалгия. В то же время ВЛК это не учла. Несмотря на заявления, мужчина так и не обжаловал решение ВЛК. Поэтому в результате суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Волыни мужчину осудили за уклонение от мобилизации. Он заявил, что у него проблемы со зрением. Однако суд учел, что его здоровье не является основанием для освобождения от мобилизации.

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