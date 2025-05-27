До 5 лет тюрьмы: в Черкассах задержали мужчин и женщину, напавших на работников ТЦК

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Правоохранители задержали группу лиц, напавших 26 мая на военнослужащих ТЦК и СП в Черкассах. Фигурантам – троим мужчинам и женщине – грозит до пяти лет заключения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черкасской области.

По материалам следствия, инцидент произошел на улице Рождественской во время проверки военно-учетных данных местных жителей. Предварительно, мужчины спровоцировали конфликт с военнослужащими ТЦК и СП.

Полицейские спустя несколько часов идентифицировали и задержали нападавших. Ими оказались трое мужчин в возрасте 48, 38 и 49 лет, а также 45-летняя женщина.

Фигуранты подозреваются в хулиганстве.

"Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет", — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Черкассах произошел конфликт гражданских и военных. Люди "толпой пошли" на работников ТЦК.