Фото: Нацполіція

У Черкасах стався конфлікт між цивільними та військовими ТЦК. У поліції вже відреагували

Про це повідомляє поліція Черкаської області, передає RegioNews.

26 травня в Черкасах на вулиці Різдвяній стався конфлікт з ТЦК. За словами правоохоронців, чоловіки спровокували конфлікт з представниками ТЦК та СП. Зараз поліція встановлює учасників конфлікту, а також свідків.

"Наразі поліцейські встановлюють особи правопорушників, свідків та очевидців.

Черкаським районним управлінням поліції за фактом конфлікту розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство)", - кажуть в поліції.

Слід зазначити, що в мережі з'явилось відео з Черкас. На кадрах чітко видно, що люди натовпом "накинулись" на військових ТЦК. Військових штовхали, агресивно з ними говорили. При цьому самі співробітники ТЦК не відповідали на цю штовханину, і згодом просто поїхали.

Нагадаємо, 26 травня подібний інцидент стався на Чернігівщині. Там до ТЦК доставили чоловіка для перевірки документів, а він — напав на одного з військових з ножем. Потерпілого госпіталізували.