13:58  26 травня
На Закарпатті поліція розслідує самогубство студента: подробиці трагедії
14:47  26 травня
У Львові лікарі вкоротили язик чотирирічній дівчинці
14:31  26 травня
У лісі на Прикарпатті знайшли тіло 33-річного жителя Дніпра
UA | RU
UA | RU
26 травня 2025, 21:35

На Чернігівщині чоловік з ножем напав на ТЦК

26 травня 2025, 21:35
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Чернігівщині правоохоронці затримали чоловіка. Він напав на військового та завдав йому тілесні ушкодження

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає RegioNews.

25 травня правоохоронцям повідомили, що в приміщенні Прилуцького ТЦК та СП чоловік напав на військового та завдав йому тілесні ушкодження. Зокрема, поранення передпліччя ножем. Відомо, що цього чоловіка доставили туди для перевірки документів.

Потерпілого госпіталізували. Зловмисника відправили до ізолятора тимчасового тримання.

"Слідчий поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України (умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше у Луцьку чоловік військовозобов'язаний напав на військового ТЦК. Потерпілого госпіталізували до реанімації. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
напад ТЦК
Напад на працівників ТЦК у Кременчуці: двох підозрюваних затримано
26 травня 2025, 12:59
У Вінниці горить будівля ТЦК: на місці працюють пожежники
26 травня 2025, 09:12
Всі новини »
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
У Черкасах люди натовпом "пішли на ТЦК": поліція розпочала кримінальне провадження
26 травня 2025, 21:50
ДЕКОЛОНІЗАЦІЯ: МОДЕРНІЗАЦІЯ чи НАВПАКИ?
26 травня 2025, 21:15
У Луцьку сталась бійка біля нічного клубу: серед учасників - правоохоронці
26 травня 2025, 20:45
Навіть якщо орендуєш кімнату: як ВПО можуть отримати компенсацію за житло
26 травня 2025, 20:10
На Полтавщині у ДТП загинув колишній голова ТЦК
26 травня 2025, 19:20
На відомій полонині Закарпаття дозволили будувати вітряки
26 травня 2025, 19:03
На Закарпатті тимчасово припиняє роботу один із пунктів пропуску
26 травня 2025, 18:44
На Запоріжжі в руках у дитини здетонував боєприпас
26 травня 2025, 18:35
У Києві на території дитячого садочку знайшли боєприпас
26 травня 2025, 18:13
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
Всі публікації »
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Всі блоги »