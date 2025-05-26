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На Чернігівщині правоохоронці затримали чоловіка. Він напав на військового та завдав йому тілесні ушкодження

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає RegioNews.

25 травня правоохоронцям повідомили, що в приміщенні Прилуцького ТЦК та СП чоловік напав на військового та завдав йому тілесні ушкодження. Зокрема, поранення передпліччя ножем. Відомо, що цього чоловіка доставили туди для перевірки документів.

Потерпілого госпіталізували. Зловмисника відправили до ізолятора тимчасового тримання.

"Слідчий поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України (умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше у Луцьку чоловік військовозобов'язаний напав на військового ТЦК. Потерпілого госпіталізували до реанімації. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.