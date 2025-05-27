Допомагала "працевлаштуватись" для отримання бронювання: на Чернігівщині судитимуть працівницю ТЦК
До суду направлений обвинувальний акт стосовно працівниці ТЦК та СП у Чернігівській області
Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.
У серпні 2024 року головна спеціалістка одного з ТЦК в області домовилася з працівницею приватної фірми, щоб незаконно "забронювати" двох чоловіків призовного віку. Для цього їх фіктивно працевлаштували на підприємство – водієм і трактористом. Чоловіки не виконували жодної роботи, але отримали бронювання як працівники, які нібито задіяні в виконанні мобілізаційного завдання.
Фігурантці загрожує від 5 до 8 років увʼязнення.
Нагадаємо, на Тернопільщині військовослужбовець намагався "продати" довідку про непридатність до служби за 25 тисяч доларів.
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