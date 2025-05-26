Фото: Нацполиция

В Черкассах произошел конфликт между гражданскими и военными ТЦК. В полиции уже отреагировали

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

26 мая в Черкассах на улице Рождественской произошел конфликт с ТЦК. По словам правоохранителей, мужчины спровоцировали конфликт с представителями ТЦК и СП. Сейчас полиция устанавливает участников конфликта, а также свидетелей.

"В настоящее время полицейские устанавливают личности правонарушителей, свидетелей и очевидцев.

Черкасским районным управлением полиции по факту конфликта начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство)", – говорят в полиции.

Следует отметить, что в сети появилось видео из Черкасс. На кадрах ясно видно, что люди толпой "набросились" на военных ТЦК. Военных толкали, агрессивно с ними говорили. При этом сами сотрудники ТЦК не отвечали на эту толкотню, и впоследствии просто уехали.

Напомним, 26 мая подобный инцидент произошел в Черниговской области. Там в ТЦК доставили мужчину для проверки документов, а он напал на одного из военных с ножом. Потерпевшего госпитализировали.