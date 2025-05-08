Ілюстративне фото

У Черкасах отримав вирок чоловік, який проігнорував повістку від ТЦК. Тепер він відправиться у в'язницю

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Черкасах судили чоловіка, який ухилявся від військової служби. 48-річний черкасець наприкінці вересня 2023 року отримав повістку, але так і не з'явився до ТЦК. При цьому відомо, що він був придатним до військової служби.

"Вироком суду чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині судили чоловіка, який отримав повістку, але не прийшов до ТЦК. На суді він розкаявся і сказав, що він боявся проходити військову службу.