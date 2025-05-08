У Черкасах чоловіка засудили до ув'язнення за ухилення від мобілізації
У Черкасах отримав вирок чоловік, який проігнорував повістку від ТЦК. Тепер він відправиться у в'язницю
Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.
У Черкасах судили чоловіка, який ухилявся від військової служби. 48-річний черкасець наприкінці вересня 2023 року отримав повістку, але так і не з'явився до ТЦК. При цьому відомо, що він був придатним до військової служби.
"Вироком суду чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі", - повідомили в прокуратурі.
Нагадаємо, раніше на Полтавщині судили чоловіка, який отримав повістку, але не прийшов до ТЦК. На суді він розкаявся і сказав, що він боявся проходити військову службу.
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