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05 травня 2025, 20:27

На Миколаївщині чоловік тричі ухилявся від мобілізації: як його покарали

05 травня 2025, 20:27
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На Миколаївщині отримав вирок чоловік, який тричі отримував повістки. При цьому він ухилявся від мобілізації

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

На Миколаївщині винесли вирок чоловіку, який тричі ухилявся від мобілізації. На суді він не визнав своєї провини. За його словами раніше він проходив медичний огляд та був направлений на навчання до Львова. При цьому він додав, що його повернули додому без військового квитка.

Проте представники ТЦК це спростували. За їхніми словами, чоловік отримав три бойові повістки, але систематично ухилявся від мобілізації.

Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині судили чоловіка, який двічі відмовлявся від мобілізації. За його словами, вперше він це зробив, бо йому не дали відстрочку на тиждень. Вдруге причиною було те, що він боявся за своє життя.

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