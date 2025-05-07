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На Волині винесли вирок голові благодійного фонду. Довели, що він взяв 5 тисяч доларів, щоб "допомогти" ухилянту виїхати з України

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Суд визнав виним волонтера благодійного фонду. Він "допомагав" військовозобов'язаним виїжджати за кордон. Його приговорили до семи років позбавлення волі.

Слідчі довели, що в жовтні 2022 року чоловік вимагав та отримав від військовозобов'язаного 5 тисяч доларів. Таку плату волонтер взяв за внесення даних водія в інформаційну систему "Шлях". Завдяки цьому військовозобов'язаний міг виїхати за кордон.

Нагадаємо, раніше на кордоні затримали жителя Черкаської області. Він хотів виїхати за кордон з "дружиною" з інвалідністю. Проте з'ясувалось, що його справжня дружина знаходиться в Німеччині.