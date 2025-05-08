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В Черкассах получил приговор мужчина, проигнорировавший повестку от ТЦК. Теперь он отправится в тюрьму

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Черкассах судили мужчину, уклонявшегося от военной службы. 48-летний черкасец в конце сентября 2023 получил повестку, но так и не явился в ТЦК. При этом известно, что он пригоден к военной службе.

"Приговором суда мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения и назначен наказание в виде 3 лет лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Полтавской области судили мужчину , который получил повестку, но не пришел в ТЦК. На суде он раскаялся и сказал, что боялся проходить военную службу.