11:45  05 травня
У Полтаві маршрутка врізалася в житловий будинок: водій помер
09:40  05 травня
У багатоповерхівці в Києві вибухнула граната: поранена людина
07:31  05 травня
Дитячий конфлікт із ножем: у Житомирі постраждала школярка
UA | RU
UA | RU
05 травня 2025, 16:55

Боявся служити: на Полтавщині чоловіка судили за ухилення від мобілізації

05 травня 2025, 16:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Полтавщині винесли вирок чоловіку, який не прийшов до ТЦК після отримання повістки. На суді він розкаявся

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

На Полтавщині винесли вирок чоловіку за ухилення від мобілізації. У грудні минулого року він отримав повістку, але не прийшов до ТЦК. На суді чоловік сказав, що не з'явився там, бо побоявся проходити військову службу. Він розкаявся та просив не призначати суворе покарання.

Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Проте його звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк 1 рік.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Він отримав повістку про відправку на навчальні збори та проходження військової служби, однак без поважних причин не з’явився до ТЦК. Він пояснив це тим, що народився в Казахстані, за національністю є білорусом, тому не зобов’язаний брати до рук зброю та захищати Україну.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ухилення від мобілізації
"Хворі" на папері: на Прикарпатті жінки нелегально вивезли синів за кордон
05 травня 2025, 11:25
Не хоче служити через відсутність шлунку: на Хмельниччині судили чоловіка за ухилення від мобілізаціїї
03 травня 2025, 20:45
На Рівненщині чоловік заробив майже півмільйона на ухилянтах
01 травня 2025, 22:55
Всі новини »
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
На Волині правоохоронці викрили зловмисників, які за 5-7 тис. доларів незаконно переправляли чоловіків за кордон
05 травня 2025, 17:29
На Одещині затримали інспектора, який за 5000 доларів обіцяв зробити відстрочку від армії
05 травня 2025, 17:17
Вкрали авто і погрожували: на Київщині від чоловіка вимагали неіснуючий борг
05 травня 2025, 16:45
Майже всю Україну накриє дощами: в Укргідрометцентрі попередили про погоду на вівторок, 6 травня
05 травня 2025, 16:33
У Львові судитимуть двох чоловіків, які продавали наркотики і психотропи
05 травня 2025, 16:17
ДТП біля Північного мосту в Києві: водій підрізав мотоцикліста
05 травня 2025, 16:09
Понад 2 тисячі українок скористалися програмою лікування безпліддя
05 травня 2025, 15:45
На Полтавщині у ДТП загинули працівник ТЦК і поліцейський
05 травня 2025, 15:28
Заблукали в горах: у Карпатах рятувальники допомогли трьом туристкам
05 травня 2025, 15:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі публікації »
Віктор Таран
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Всі блоги »