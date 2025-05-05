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На Полтавщині винесли вирок чоловіку, який не прийшов до ТЦК після отримання повістки. На суді він розкаявся

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

На Полтавщині винесли вирок чоловіку за ухилення від мобілізації. У грудні минулого року він отримав повістку, але не прийшов до ТЦК. На суді чоловік сказав, що не з'явився там, бо побоявся проходити військову службу. Він розкаявся та просив не призначати суворе покарання.

Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Проте його звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк 1 рік.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Він отримав повістку про відправку на навчальні збори та проходження військової служби, однак без поважних причин не з’явився до ТЦК. Він пояснив це тим, що народився в Казахстані, за національністю є білорусом, тому не зобов’язаний брати до рук зброю та захищати Україну.