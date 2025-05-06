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06 травня 2025, 22:55

Черкащанин з "двома дружинами" намагався втекти за кордон

06 травня 2025, 22:55
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Фото: ДПСУ
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Прикордонники затримали чоловіка, який намагався виїхати за кордон зі своєю дружиною. З'ясувалось, що в нього є "ще одна" дружина

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

На пункті пропуску "Краківець" прикордонники зупинили спробу незаконного виїзду за кордон. 40-річний житель Черкаської області хотів переткнути кордон з дружиною, яка має другу групу інвалідності. От тільки це виявився фіктивний шлюб.

Правоохоронці з'ясували, що його справжня дружина мешкає в Німеччині, і саме до неї він насправді прямував. Чоловік зазначив, що фіктивний шлюб був для нього способом виїхати за кордон.

Нагадаємо, раніше у Могилеві-Подільському викрили злочинне угруповання, яке організувало незаконне переправлення чоловіків через державний кордон. Зловмисники видавали гумові матраци та насоси, зіппакети для документів, проводили інструктаж, як переплисти кордон через Дністер.

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