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08 травня 2025, 10:47

У ДСНС показали наслідки атаки на Черкащині: пошкоджено школу, поранено чоловіка

08 травня 2025, 10:47
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фото: ДСНС Черкащини
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Увечері 7 травня Уманський район Черкаської області опинився під ударом російських дронів-камікадзе

Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Черкаській області, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру — постраждав корпус одного з навчальних закладів, а також житловий будинок, де вибуховою хвилею вибило вікна.

Особливої шкоди завдано селу Дмитрушки, де уламками ворожого безпілотника було поранено чоловіка. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу, про його стан наразі не повідомляється.

Після атаки рятувальники оперативно ліквідували пожежу на відкритій території, яка виникла внаслідок вибуху.

Також проведено обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 7 травня із 14.30 по 20.30 (підчас третьої за добу хвилі атаки) противник завдав удару 31-м ударним БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із району Міллерово – РФ.

Сили ППО збили 20 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та в центрі країни.

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