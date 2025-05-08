фото: ГСЧС Черкасской области

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Черкасской области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки повреждена инфраструктура - пострадал корпус одного из учебных заведений, а также жилой дом, где взрывной волной выбило окна.

Особый ущерб нанесен селу Дмитрушки, где обломками вражеского беспилотника был ранен мужчина. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, о его состоянии пока не сообщается.

После атаки спасатели оперативно ликвидировали пожар на открытой территории, возникший в результате взрыва.

Также проведено обследование местности на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, 7 мая с 14.30 по 20.30 (во время третьей за сутки волны атаки) противник нанес удар 31-м ударным БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из района Миллерово – РФ.

Силы ПВО сбили 20 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и в центре страны.