РФ завдала авіаудару по Костянтинівці: 12 поранених, одна людина під завалами

фото: Донецька обласна прокуратура

У середу, 7 травня, близько 22:50, російські війська здійснили авіаудар по Костянтинівці Донецької області, використавши авіаційну бомбу "ФАБ-250". Ціллю нападу став багатоквартирний житловий будинок

Про це повідомила обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атаки щонайменше 12 цивільних осіб отримали поранення, серед яких троє чоловіків віком 46, 47 та 74 роки, а також 47-річна жінка.

У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забої та переохолодження.

Ще восьмеро громадян, віком від 41 до 75 років, отримали легкі тілесні ушкодження. Всі поранені були оперативно деблоковані рятувальниками та отримали медичну допомогу.

Одну жінку, ймовірно, було затиснено під завалами, і на місці проводяться рятувальні роботи.

Внаслідок авіаудару було пошкоджено три багатоквартирні будинки та місцевий магазин. Вибух спричинив значні руйнування в центральній частині міста.

Прокурори Донецької обласної прокуратури розпочали досудове розслідування.

Зараз на місці події працюють слідчі, рятувальники та медики.

Нагадаємо, росіяни минулої доби, 7 травня, вбили 8 жителів Донецької області, ще 23 людини отримали поранення.

Окрім того, впродовж доби окупанти завдали 513 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.