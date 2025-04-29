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29 апреля 2025, 19:32

В Черкасской области из-за пожара госпитализированы двое детей: огонь уничтожил дом полностью

29 апреля 2025, 19:32
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Фото: ГСЧС
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В Черкасской области загорелся жилой дом. Спасатели оказали помощь мужчине и двум несовершеннолетним

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Инцидент произошел в одном из поселков Золотоновского района. Там из-за более короткого замыкания произошел пожар. Огонь охватил жилой дом.

В результате возгорания отравились 50-летний мужчина, а также двое малолетних детей - 8 и 5 лет. Их госпитализировали медики. Огонь полностью уничтожил здание.

"Берегите себя и внимательно следите за состоянием электропроводки в доме. Будьте бдительны — ваша безопасность начинается с мелочей", - говорят спасатели.

Напомним, ранее в Ровенской области женщина и ребенок отравились угарным газом. Это произошло из-за неисправности газового котла. И женщину, и 15-летнего ребенка госпитализировали в больницу.

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