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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Сталося загорання приватного будинку, у якому мешкало подружжя з дитиною. Ймовірною причиною стала несправність сонячної електроустановки.

Внаслідок пожежі загинув 13-річний хлопчик. Його батько, 52-річний чоловік, отримав опіки. Медики госпіталізували його до лікарні. 49-річна матір у цей час була в іншій кімнаті, вона й викликала рятувальників та поліцію.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 18 квітня на Київщині через пожежі сухої трави загинули люди.