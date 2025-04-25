На Івано-Франківщині загорівся житловий будинок: є загиблий
На Івано-Франківщині рятувальники гасили пожежу в житловому будинку. На жаль, знайшли тіло чоловіка
Про це повідомляє ДСНС в Івано-Франківській області, передає RegioNews.
Інцидент стався 24 квітня близько 12 години. Рятувальникам повідомили про пожежу крівлі житлового будинку по вулиці Мазепи, що в місті Івано-Франківськ.
Коли рятувальники прибули за адресою, то під час гасіння пожежі вони виявили тіло 59-річного чоловіка.
Фахівці встановлюватимуть обставини.
Нагадаємо, раніше на Хмельниччині сталась пожежа в приватному будинку. Внаслідок цього загинув 13-річний хлопчик. Його батько, 52-річний чоловік, отримав опіки.
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