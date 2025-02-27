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Суд принял решение в отношении мужчины, который убил сожительницу. Известно, что это произошло во время ссоры

Об этом сообщает прокуратура Черкасской области, передает RegioNews.

По данным следствия, 49-летний мужчина во время застолья поссорился со своей сожительницей. В ходе ссоры он схватил нож и нанес ей удар в область грудной клетки. От удара женщина скончалась.

Обвиняемый был признан виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет.

Напомним, ранее на Харьковщине мужчина жестоко убил двух товарищей. Сообщалось, что он это сделал во время застолья. В ходе ссоры он схватил палку и стал избивать друг друга, а потом схватил в руки нож. Потом так же он убил и другого друга. Убийцы назначили пожизненное лишение свободы.