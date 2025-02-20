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У суді винесли вирок жителю Харківщини, який вбив двох чоловіків. Відомо, що це сталося під час застілля

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Сама трагедія сталась восени 2023 року. Під час "вечірки" між присутніми сталась сварка. Тоді обвинувачений схопив дерев’яну палицю і став бити нею одного зі своїх опонентів по голові і тулубу. Потерпілий намагався сховатися в іншій кімнаті, але зловмисник стягнув його за ноги на підлогу, продовжуючи бити кулаками і посудом, після чого взяв до рук ніж і завдав ним не менше семи ударів по тулубу своєї жертви.

Вбивця не зупинився на цьому. Він пішов до іншої кімнати та почав бити господаря будинку - спочатку палицею, а потім і ножем. Згодом він повернувся до першої кімнати, та встромив іншому чоловіку в праве око ніж.

Обом жертвам було трохи більше 40 років. Чоловіки померли на місці від отриманих травм. 44-річного вбивцю суд визнав винним. Його засудили до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, жителя Дніпропетровщини відправляють за ґрати за вбивство 4-річної доньки. За даними слідства, 38-річний чоловік систематично бив дитину. Восени 2021 року він вдарив дитину ременем та руками по голові і тулубу. Від отриманих травм дівчинка померла.