Тіло хлопчика у морозильній камері в Одесі: омбудсмен оприлюднив нові подробиці

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Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на смерть однорічного хлопчика, тіло якого знайшли у морозильній камері у квартирі в Одесі

Відповідна заява з'явилася на сторінках Лубінця у соцмережах, передає RegioNews.

Омбудсмен наголосив, що смерть дитини — це наслідки бездіяльності служби захисту прав дітей, центрів соціальних служб та надання соціальних послуг. Він ініціював службову перевірку, під час якої виявили ряд порушень у роботі соціальних служб.

Зокрема, стало відомо, що мати дитини на момент її народження була неповнолітньою та мала статус дитини, позбавленої батьківського піклування, без родини та соціальних звʼязків.

"Вона народила першу дитину в 16 років, але орган опіки та піклування прийняв рішення надати їй повну цивільну дієздатність, і відповідальність не лише за себе, а й за свою першу та другу дитину, яка народилась згодом", - наголосив Лубінець.

Він також зазначив, що служби у справах дітей Одеської області системно ігнорували свої обов'язки. Порушуючи законодавство, не надали матері з дітьми статусу родини, яка перебуває в складних життєвих обставинах. Також Лубінець зазначив, що центри соціальних служб Одеської області ігнорували повідомлення від правоохоронців про можливу небезпеку для дітей через умови їхнього проживання.

Офіс Омбудсмена ініціював подання до Одеської ОВА щодо бездіяльності посадових осіб, відповідальних за захист дітей. Інформацію передали правоохоронцям для проведення розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одній із квартир у Пересипському районі Одеси в морозильній камері було виявлено тіло дитини віком 1 рік і 3 місяці. Хлопчик зі старшою на рік сестричкою, мешкав з 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем.

Згодом поліцейські повідомили про підозру 18-річній матері та її співмешканцю, яких звинувачують у смерті хлопчика. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.