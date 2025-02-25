03:10  25 лютого
Євробачення 2025: Україна піднялась в рейтингу букмекерів
23:44  24 лютого
Схема на продажі електрики: стали відомі нові подробиці розслідування щодо Тетяни Крупи
02:05  25 лютого
"Хай живе король": хакери показали на моніторах міністерства в США "ніжності" Трампа та Маска
UA | RU
UA | RU
25 лютого 2025, 18:20

Тіло хлопчика у морозильній камері в Одесі: омбудсмен оприлюднив нові подробиці

25 лютого 2025, 18:20
Читайте также на русском языке
фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на смерть однорічного хлопчика, тіло якого знайшли у морозильній камері у квартирі в Одесі

Відповідна заява з'явилася на сторінках Лубінця у соцмережах, передає RegioNews.

Омбудсмен наголосив, що смерть дитини — це наслідки бездіяльності служби захисту прав дітей, центрів соціальних служб та надання соціальних послуг. Він ініціював службову перевірку, під час якої виявили ряд порушень у роботі соціальних служб.

Зокрема, стало відомо, що мати дитини на момент її народження була неповнолітньою та мала статус дитини, позбавленої батьківського піклування, без родини та соціальних звʼязків.

"Вона народила першу дитину в 16 років, але орган опіки та піклування прийняв рішення надати їй повну цивільну дієздатність, і відповідальність не лише за себе, а й за свою першу та другу дитину, яка народилась згодом", - наголосив Лубінець.

Він також зазначив, що служби у справах дітей Одеської області системно ігнорували свої обов'язки. Порушуючи законодавство, не надали матері з дітьми статусу родини, яка перебуває в складних життєвих обставинах. Також Лубінець зазначив, що центри соціальних служб Одеської області ігнорували повідомлення від правоохоронців про можливу небезпеку для дітей через умови їхнього проживання.

Офіс Омбудсмена ініціював подання до Одеської ОВА щодо бездіяльності посадових осіб, відповідальних за захист дітей. Інформацію передали правоохоронцям для проведення розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одній із квартир у Пересипському районі Одеси в морозильній камері було виявлено тіло дитини віком 1 рік і 3 місяці. Хлопчик зі старшою на рік сестричкою, мешкав з 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем.

Згодом поліцейські повідомили про підозру 18-річній матері та її співмешканцю, яких звинувачують у смерті хлопчика. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

кримінал Одеса убивство Дмитро Лубінець смерть дитини
Вбивство дворічної дівчинки під Полтавою: затриманому обрали запобіжний захід
25 лютого 2025, 09:24
На Полтавщині знайшли мертвою 2-річну дівчинку: підозрюваного у вбивстві затримали
24 лютого 2025, 08:36
Всі новини »
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
В Укренерго повідомили, кому відключатимуть світло 26 лютого
25 лютого 2025, 19:30
Українцям у березні підвищать пенсії
25 лютого 2025, 19:04
На Сумщині прикордонники знищили російський комплекс спостереження "Муром-М"
25 лютого 2025, 18:55
Кабмін продовжив відстрочку для заброньованих працівників: названо дату
25 лютого 2025, 18:47
На Херсонщині росіяни знищили житловий будинок: в оселі виявили тіло жінки
25 лютого 2025, 18:45
У застосунку "Приват24" стався масштабний збій
25 лютого 2025, 18:30
Замість будівництва метро поклали гроші на депозит: Верховний Суд поставив крапку у справі
25 лютого 2025, 18:12
Україна поверне Європі її сутність
25 лютого 2025, 18:05
30-річний українець загинув у Польщі за загадкових обставин
25 лютого 2025, 18:04
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Всі публікації »
Денис Прокопенко
Віктор Шлінчак
Тетяна Даниленко
Всі блоги »