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11 лютого 2025, 09:44

На Київщині через атаку ворожих БпЛА пошкоджені дитсадок і дві будівлі школи

11 лютого 2025, 09:44
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фото: Telegram/Микола Калашник
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В Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки вибуховою хвилею пошкоджено дитсадок та дві будівлі школи – діючу та новобудову

Про це повідомив т.в.о голови Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За його словами, в спорудах вибиті вікна та двері. Також пошкоджено дитячий майданчик та приватний будинок.

На місці комунальні служби забезпечують ліквідацію наслідків нічної атаки ворога.

Заклади освіти мають відновити свою роботу в очному режимі вже на наступному тижні.

Через чергову масовану атаку російських БПЛА тривога на Київщині тривала всю ніч.

В області працювали сили протиповітряної оборони. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Нагадаємо, в ніч на 11 лютого сили ППО знищили на Миколаївщині шість дронів типу Shahed 131/136.Внаслідок падіння уламків та дії вибухової хвилі у Вознесенському районі регіону пошкоджена будівля ліцею, який не експлуатується.

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