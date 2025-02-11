Над Черкасской областью ночью сбили 17 дронов

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Во время ночной комбинированной атаки РФ в небе над Черкасской областью сбили 17 дронов, травмированы два человека

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

По его словам, ночь и утро в Черкасской области были сложными. Враг атаковал область дронами и ракетами. Воздушные силы уничтожили 17 российских БПЛА.

Однако без последствий не обошлось. В Черкасском районе обломками травмированы двое мужчин. Они доставлены в больницу. Состояние обоих – средней тяжести.

Обращение за помощью от населения по поводу повреждения имущества пока не поступало. Обследование территории продолжается.

Напомним, в ночь на 11 февраля Россия атаковала Украину 124 ударными БпЛА. А также запустила 19 крылатых, баллистических и управляемых авиационных ракет.

В результате вражеской атаки пострадали Полтавщина, Черниговщина, Харьковщина и Черкасщина.