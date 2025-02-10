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10 февраля 2025, 21:09

Воевали за оккупантов в Донецкой области: в Черкасской области будут судить двух предателей

10 февраля 2025, 21:09
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Правоохранители разоблачили двух предателей. Эти мужчины сами являются гражданами Украины. Однако они добровольно перешли на сторону врага и даже участвовали в боях против украинских военных.

Об этом сообщает прокуратура Черкасской области, передает RegioNews.

Отмечается, что двое мужчин заочно объявили о подозрении в государственной измене. Один из них – 42-летний житель Донетчины. Он еще в апреле 2022 добровольно перешел на сторону врага. Известно, что мужчина вступил в "1-й армейский корпус народной милиции "ДНР". Этот предатель помогал оккупантам в боевых действиях против Сил обороны Украины на территории Донецкой области".

Вторым подозреваемым является 25-летний житель Запорожской области. Он по собственному желанию вступил в незаконное вооруженное формирование, созданное на временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей – "диверсионно-разведывательная бригада "Днепр" МВД РФ". Этот мужчина воевал против украинских защитников в районе линии боевого столкновения в Запорожской и Херсонской областях, о чем неоднократно кичился в соцсетях.

"Подозреваемые объявлены в розыск, решается вопрос получения разрешений на их задержание", - сообщили в прокуратуре, добавив, что за государственную измену им грозит лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ задержала агента РФ, который шпионил за ВСУ на Краматорском направлении. Известно, что предатель обнаруживал "потенциальные цели" и передавал информацию россиянам. Для окупантов приоритетными целями были опорные пункты обороны, штабы и огневые позиции артиллерии Вооруженных Сил Украины. Теперь предателя уже отправили под стражу.

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