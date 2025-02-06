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06 лютого 2025, 17:41

Висхваляла Путіна: Жителька Кривого Рогу "зливала" дані про Нацгвардію

06 лютого 2025, 17:41
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Фото: прокуратура
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Суд визнав винною жінку, яка публікувала дані про місцезнаходження підрозділу Нацгвардії. При цьому в соцмережах вона підтримувала російську агресію

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Суд визнав винною жительку Кривого Рогу за поширення інформації про розташування військових формувань та заперечення збройної агресії РФ проти України. Жінка відправиться у в'язницю на 9 років.

За даними слідства, жінка використовувала свій акаунт у забороненій соціальній мережі для поширення відомостей військового характеру. Зокрема, зрадниця опублікувала дані про місце розташування особового складу підрозділу Національної гвардії України.

Також жителька Дніпропетровщини в соцмережах активно підтримувала російських військових. Зокрема, вона вихваляла диктатора Путіна.

Нагадаємо, раніше на Харківщині викрили фейкових волонтерів, які допомагали ворогу. Вони видавали себе за зооволонтерів. Проте насправді вишукували, де розміщується особовий склад Сил оборони, місця стаціонарного лікування поранених українських захисників.

Також повідомлялося, що в Одесі затримали агента РФ, який слідкував за кораблями українських військових. Відомо, що він розвідував пункти базування та маршрути руху кораблів ЗСУ поблизу Одеського морпорту.

суд зрада агент рф
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