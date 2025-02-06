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06 лютого 2025, 11:07

Напад на ТЦК у Кам'янець-Подільському: відомо про стан потерпілих

06 лютого 2025, 11:07
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фото: Facebook/Михайло Посітко
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У лікарні перебувають четверо потерпілих унаслідок вибуху біля будівлі ТЦК в Кам’янці-Подільському

Про це повідомив мер Кам'янця-Подільського Михайло Посітко,передає RegioNews.

За його словами, лікар, який перебуває під наглядом, у стані середньої тяжкості, стабільний. Йому проведено операцію з видалення гематоми та усунення перелому черепа. Наразі перебуває в реанімації.

"Також у реанімації - жінка, стан важкий, стабілізована. Військовий прооперований, уламки видалено. Стан середньої тяжкості, стабільний (перебуває у відділенні травматології)", - зазначив мер.

Ще одна потерпіла перебуває в Кам'янець-Подільській центральній районній лікарні, її стан задовільний.

Нагадаємо, 5 лютого близько 13:00 у Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК та СП. Загинув чоловік, який вчинив підрив. Ще 4 осіб поранено.

Раніше ми повідомляли, що минулого тижня в різних містах України трапилися вибухи біля будівель ТЦК. Так, 2 лютого вибух пролунав біля будівлі ТЦК у Павлограді Дніпропетровської області, а 1 лютого - в Рівному.

Окрім того, в місті Пирятин (Полтавська область) на АЗС напали на військовослужбовця ТЦК. Це сталося, коли військовозобов'язаних супруводжували до 199 навчального центру.

Хмельницька область ТЦК Кам`янець-Подільський вибух напад лікарня
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