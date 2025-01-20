Екскерівник виправної колонії на Черкащині за стрільбу на СТО постане перед судом

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Прокуратура Черкаської області направила до суду обвинувачення стосовно колишнього керівника однієї з місцевих виправних колоній, який влаштував стрілянину на станції технічного обслуговування та ремонту автомобілів

Про це повідомляє пресслужба обласного відомства, передає RegioNews.

За інформацією прокуратури, влітку 2024 року обвинувачений влітку знаходився на території однієї із СТО. Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, він дістав із особистих речей пістолет та націлив його на працівника станції. Після цього чоловік вистрілив у стіну приміщення станції.

Обвинуваченому інкримінують незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 КК України).

У відомстві додали, що санкція санкція ч. 4 ст. 296 КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років, а ч. 1 ст. 263 КК України – від трьох до семи років.

Нагадаємо, 23 листопада близько 00:30 в готелі у Печерському районі столиці між кількома компаніями чоловіків виник конфлікт, який переріс у бійку. Один із учасників конфлікту дістав пістолет та зробив кілька пострілів, поранивши охоронця готелю і двох чоловіків. Після цього зник з місця події.

Від отриманого поранення мешканець готелю помер на місці, його знайомий та охоронець готелю отримали вогнепальні поранення грудної клітини і були госпіталізовані.

Відразу двом мешканцям Дніпра та Василькова оголосили підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 2, 4 ст. 296 КК України), а мешканцю Василькова ще й в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).