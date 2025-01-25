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25 січня 2025, 10:52

Росіяни атакували Черкащину: сталася пожежа, частина будинків без світла

25 січня 2025, 10:52
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Фото: ДСНС
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Внаслідок російської атаки частина абонентів Черкащини лишилася без світла, зокрема - в обласному центрі

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, інформує RegioNews.

У ніч на 25 січня російські окупанти атакували дронами камікадзе Черкаську область. Ціллю ворога була критична інфраструктура. Внаслідок російського терору сталася пожежа.

За словами рятувальників, була ліквідована пожежа на площі 200 квадратних метрів. На щастя, минулося без постраждалих. Також відомо про пошкодження приватних та багатоквартирних житлових будинків.

Внаслідок атаки ворога було знеструмлено частину абонентів. Зокрема, без світла залишилась частина абонентів у Черкасах.

Також у ніч на 25 січня російські окупанти атакували дронами-камікадзе Київську область. "Ціллю" ворога став 9-поверховий багатоквартирний будинок у Вишневому. На місці удару сталася пожежа та часткова руйнація будівлі. Рятувальники евакуйовували людей з високих поверхів.

Крім того, вночі 24 січня російські окупанти атакували ударними дронами Чернігівщину. Внаслідок цього були пошкоджені житлові будинки та автівка.

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