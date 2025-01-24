Росіяни вдарили безпілотником по Херсону: поранений чоловік

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

За наявними даними, загарбники спрямували БпЛА на місто близько 16:00. Внаслідок удару постраждав 64-річний чоловік. Пенсіонер перебував на вулиці.

"Він дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення руки та ноги. Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги. Його стан — середньої тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 січня російські окупанти атакували безпілотником селище Антонівка Херсонського району. Внаслідок ворожого удару постраждали двоє місцевих мешканців.