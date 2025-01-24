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24 січня 2025, 19:49

Росіяни вдарили безпілотником по Херсону: поранений чоловік

24 січня 2025, 19:49
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У п'ятницю вдень, 24 січня, окупаційні війська РФ вкотре атакували Херсон БпЛА. Внаслідок удару ворожого дрона постраждав чоловік

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

За наявними даними, загарбники спрямували БпЛА на місто близько 16:00. Внаслідок удару постраждав 64-річний чоловік. Пенсіонер перебував на вулиці.

"Він дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення руки та ноги. Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги. Його стан — середньої тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 січня російські окупанти атакували безпілотником селище Антонівка Херсонського району. Внаслідок ворожого удару постраждали двоє місцевих мешканців.

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