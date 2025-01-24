Харків опинився під масованою атакою російських БпЛА

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Сьогодні вдень, 24 січня, російські окупанти спрямували на Харків багато ударних дронів. Є влучання в Основʼянському районі міста

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

"Маємо вже один "приліт" у місті, попередньо в Основʼянському районі. Деталі зʼясовуємо. У звʼязку з тим, що у небі над містом багато ударних дронів, будьте дуже обережні!", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 січня російські окупанти атакували безпілотником селище Антонівка Херсонського району. Внаслідок ворожого удару постраждали двоє місцевих мешканців.