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25 января 2025, 10:52

Россияне атаковали Черкасщину: произошел пожар, часть домов без света

25 января 2025, 10:52
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Фото: ГСЧС
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В результате российской атаки часть абонентов Черкасской области осталась без света, в частности - в областном центре

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

В ночь на 25 января российские оккупанты атаковали дронами камикадзе Черкасскую область. Целью неприятеля была критическая инфраструктура. В результате российского террора произошел пожар.

По словам спасателей, был ликвидирован пожар на площади в 200 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. Также известно о повреждениях частных и многоквартирных жилых домов.

В результате атаки врага была обесточена часть абонентов. В частности без света осталась часть абонентов в Черкассах.

Также в ночь на 25 января российские кафиры атаковали дронами-камикадзе Киевскую область . "Целью" врага стал 9-этажный многоквартирный дом в Вишневом. На месте удара произошел пожар и частичное разрушение здания. Спасатели эвакуировали людей с высоких этажей.

Кроме того, ночью 24 января российские кафиры атаковали ударными дронами Черниговщину . В результате были повреждены жилые дома и автомобиль.

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