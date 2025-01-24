Окупанти атакували дроном передмістя Херсона: постраждали цивільні

ілюстративне фото: Херсонська МВА

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.

За наявними даними, окупанти атакували Антонівку дроном близько 11:00. Через вибух постраждали 80-річний чоловік та 52-річна жінка.

"В обох — мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Потерпілі ушпиталені і їм надається необхідна медична допомога", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби, 23 січня, на Херсонщині через російські удари отримали поранення три людини.