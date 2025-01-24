Окупанти атакували дроном передмістя Херсона: постраждали цивільні
У п'ятницю, 24 січня, російські окупанти атакували безпілотником селище Антонівка Херсонського району. Внаслідок ворожого удару постраждали місцеві жителі
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.
За наявними даними, окупанти атакували Антонівку дроном близько 11:00. Через вибух постраждали 80-річний чоловік та 52-річна жінка.
"В обох — мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Потерпілі ушпиталені і їм надається необхідна медична допомога", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби, 23 січня, на Херсонщині через російські удари отримали поранення три людини.
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