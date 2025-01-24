13:56  24 січня
В Україні поповнили список заборонених російських сайтів з піратськими фільмами
05:39  24 січня
В Одесі рекетири "вибивали" неіснуючий борг з військовослужбовця ЗСУ
00:29  24 січня
Українець "придбав" трьох дітей за 6000 євро для виїзду за кордон
UA | RU
UA | RU
24 січня 2025, 17:35

Окупанти атакували дроном передмістя Херсона: постраждали цивільні

24 січня 2025, 17:35
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: Херсонська МВА
Читайте также
на русском языке

У п'ятницю, 24 січня, російські окупанти атакували безпілотником селище Антонівка Херсонського району. Внаслідок ворожого удару постраждали місцеві жителі

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.

За наявними даними, окупанти атакували Антонівку дроном близько 11:00. Через вибух постраждали 80-річний чоловік та 52-річна жінка.

"В обох — мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Потерпілі ушпиталені і їм надається необхідна медична допомога", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби, 23 січня, на Херсонщині через російські удари отримали поранення три людини.

Херсон дрон Херсонська область БПЛА атака постраждалі Мрочко Роман Миколайович
Чергова атака на Україну: ППО збила 25 російських дронів, ще 27 локаційно втрачені
24 січня 2025, 09:31
На Чернігівщині внаслідок ворожої атаки пошкоджені будинки та авто
24 січня 2025, 09:16
На Львівщині уламки російського дрона пошкодили будинок
24 січня 2025, 08:45
Всі новини »
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
Кулемети, патрони та вибухівки: на Прикарпатті викрили схему з незаконним обігом зброї
24 січня 2025, 17:13
Провал оборони на Харківщині: затриманий генерал Галушкін готовий воювати на передовій рядовим солдатом
24 січня 2025, 17:05
Суд заборонив АРМА продавати арештовані активи Медведчука
24 січня 2025, 17:04
В Донецькій області оголосили примусову евакуацію з 25 населених пунктів
24 січня 2025, 17:02
На активіста та волонтера Стерненка відкрили кримінальну справу, – нардеп Дубінський
24 січня 2025, 16:50
На Тернопільщині навчатимуть операторів дронів
24 січня 2025, 16:44
У Дніпрі аферист продавав для фронту неіснуючі авто
24 січня 2025, 16:29
В Одесі затримали лікаря, який за 700 доларів виготовляв "липові" довідки для чоловіків
24 січня 2025, 16:21
Масштабна відбудова Бородянки: кому дісталися 1,5 млрд гривень
24 січня 2025, 16:12
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Всі публікації »
Сергій Корсунський
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »