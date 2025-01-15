Росія здійснює масовану ракетну атаку по Україні: що відомо
Вранці, 15 січня, по всій території України оголошено повітряну тривогу у зв'язку з ракетною небезпекою
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
За даними моніторингових каналів, у повітрі 8 російських стратегічних бомбардувальників ТУ-22М3. Вони здійснили пуски ракет.
Тривога по всій Україні була оголошена о 6:11.
Станом на цю хвилину ракети фіксуються на Київщині, Черкащині, Вінниччині та Житомирщині.
Нагадаємо, у ніч на 14 січня Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах ворога на відстані від 200 до 1100 км в глибині РФ. Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан.
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