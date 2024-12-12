На Черкащині під час пожежі загинуло подружжя
Смертельна пожежа сталася сьогодні, 12 грудня, селі Косарі Черкаського району. Під час гасіння рятувальники виявили тіла чоловіка та дружини
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Черкаській області, передає RegioNews.
За наявною інформацією, загорівся житловий будинок. Пожежу оперативно ліквідували. Під час гасіння рятувальники виявили тіла двох загиблих: чоловіка 1948 року народження та жінку 1949 року народження.
"За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 11 грудня в селищі Широке Криворізького району під час пожежі загинула 4-річна дівчинка.
На Київщині під час пожежі загинув чоловікВсі новини »
12 грудня 2024, 01:00На Сумщині вагітна жінка врятувала з пожежі трьох дітей
11 грудня 2024, 21:24На Вінниччині 5 людей отруїлися чадним газом, серед них — 3 дітей
11 грудня 2024, 18:30
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
На Вінниччині засудили іноземця, який переправляв чоловіків до Молдови
12 грудня 2024, 11:55Російський снаряд влучив у житловий будинок у Херсоні: постраждала жінка
12 грудня 2024, 11:45Україна не готова до переговорів з РФ через слабкі позиції, – Єрмак
12 грудня 2024, 11:29Окупанти атакували Донеччину авіабомбами: поранені 4 цивільних
12 грудня 2024, 11:19Російська армія накрила з артилерії селище поблизу Херсона: пошкоджена житлова інфраструктура
12 грудня 2024, 10:20Окупанти обстріляли з РСЗВ село на Харківщині: зруйнований навчальний заклад
12 грудня 2024, 09:58За добу ЗСУ знищили майже 1400 окупантів і 30 російських ББМ
12 грудня 2024, 09:39Росіяни вдарили дронами по магазинах у Херсоні та Козацькому: загинули 2 людини
12 грудня 2024, 09:18Російські війська атакували БпЛА Очаків на Миколаївщині
12 грудня 2024, 08:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Всі блоги »