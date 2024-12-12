На Черкащині під час пожежі загинуло подружжя

фото: ДСНС України

Смертельна пожежа сталася сьогодні, 12 грудня, селі Косарі Черкаського району. Під час гасіння рятувальники виявили тіла чоловіка та дружини

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Черкаській області, передає RegioNews.

За наявною інформацією, загорівся житловий будинок. Пожежу оперативно ліквідували. Під час гасіння рятувальники виявили тіла двох загиблих: чоловіка 1948 року народження та жінку 1949 року народження.

"За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 грудня в селищі Широке Криворізького району під час пожежі загинула 4-річна дівчинка.