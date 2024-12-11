фото: ДСНС

Подія сталася 11 грудня в селі Високе Охтирського району, що на Сумщині

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

У момент виникнення пожежі жінка з трьома дітьми перебувала вдома, у приватному будинку. Про займання їй повідомила 10-річна донька: горіло у ванній кімнаті та на кухні, почалася плавитися пластикова стеля, а їдкий дим наповнював помешкання.

Власниця оселі не розгубилася й побігла за вогнегасником, щоб самостійно ліквідувати пожежу. Вогонь поширювався, тож жінка винесла 3-річного сина й зі старшими доньками вибігла на вулицю. Дітей віддала сусідам, а сама повернулася на місце події й викликала рятувальників.

Вогнеборці ліквідували пожежу, запобігши поширенню полум’я на розташовану поруч господарчу будівлю.

Попередньо, причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.

Нагадаємо, вранці 9 грудня у Дніпрі горів двоповерховий будинок. Під час гасіння рятувальники виявили загиблого чоловіка.