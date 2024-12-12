На Київщині під час пожежі загинув чоловік
Трагедія сталася ввечері, 10 грудня, у місті Боярка Фастівського району. У результаті пожежі загинув чоловік
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Київській області, передає RegioNews.
Відомо, що близько 17:55 на вулиці Соборності загорівся приватний житловий будинок. Бійці ДСНС оперативно ліквідували займання.
"Під час ліквідації пожежі вогнеборцями виявлено загиблу особу чоловічої статі", — йдеться в повідомленні.
Наразі фахівці з'ясовують причини пожежі.
Нагадаємо, 9 грудня у селі Літки Броварського району жінка згоріла живцем у власному будинку.
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