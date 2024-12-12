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12 грудня 2024, 01:00

На Київщині під час пожежі загинув чоловік

12 грудня 2024, 01:00
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фото: ДСНС України у Київській області
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Трагедія сталася ввечері, 10 грудня, у місті Боярка Фастівського району. У результаті пожежі загинув чоловік

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Київській області, передає RegioNews.

Відомо, що близько 17:55 на вулиці Соборності загорівся приватний житловий будинок. Бійці ДСНС оперативно ліквідували займання.

"Під час ліквідації пожежі вогнеборцями виявлено загиблу особу чоловічої статі", — йдеться в повідомленні.

Наразі фахівці з'ясовують причини пожежі.

Нагадаємо, 9 грудня у селі Літки Броварського району жінка згоріла живцем у власному будинку.

пожежа смерть рятувальники ДСНС Київська область Боярка
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