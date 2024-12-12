В Черкасской области во время пожара погибли супруги

фото: ГСЧС Украины

Смертельный пожар произошел сегодня, 12 декабря, в селе Косари Черкасского района. Во время тушения спасатели обнаружили тела супругов

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Черкасской области, передает RegioNews.

По имеющейся информации, загорелся жилой дом. Пожар был оперативно ликвидирован. Во время тушения спасатели обнаружили тела двух погибших: мужчины 1948 года рождения и женщины 1949 года рождения.

"По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электросети", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 декабря в поселке Широкое Криворожского района во время пожара погибла 4-летняя девочка.