В Черкасской области во время пожара погибли супруги
Смертельный пожар произошел сегодня, 12 декабря, в селе Косари Черкасского района. Во время тушения спасатели обнаружили тела супругов
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Черкасской области, передает RegioNews.
По имеющейся информации, загорелся жилой дом. Пожар был оперативно ликвидирован. Во время тушения спасатели обнаружили тела двух погибших: мужчины 1948 года рождения и женщины 1949 года рождения.
"По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электросети", - говорится в сообщении.
Напомним, 11 декабря в поселке Широкое Криворожского района во время пожара погибла 4-летняя девочка.
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