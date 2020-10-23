В Черкассах директор коммунального предприятия разместил на билбордах скрытую политрекламу

Директор упомянутого КП является кандидатом в депутаты Черкасского городского совета

Директор упомянутого КП является кандидатом в депутаты Черкасского городского совета

Фото: СБУ

СБУ разоблачила директора коммунального предприятия, кандидата в депутаты Черкасского горсовета, на нарушении избирательного законодательства и недобросовестной агитации за одну из политсил.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По данным досудебного следствия, директор одного из коммунальных предприятий областного центра, депутат нынешнего созыва Черкасского горсовета, который одновременно баллотируется на местных выборах, в августе 2020 года заключил договоры с несколькими фирмами на изготовление рекламной продукции на свыше 80 тысяч гривен. В то же время, на билбордах помимо официальной информации о деятельности предприятия, по указанию директора, было размещено скрытую рекламу одной из партий. В частности, рекламные щиты содержали ссылку на его личную страницу, оформленную в цветах и символике политсилы, от которой он планирует повторно баллотироваться в городской совет.

Такая скрытая реклама является прямым нарушением Закона Украины "О политических партии в Украине".

В настоящее время направлено депутату сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159-1 (нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации по всеукраинскому или местному референдуму) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Одесщине во двор кандидата на должность главы ОТГ бросили "коктейли Молотова" .