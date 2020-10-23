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23 жовтня 2020, 12:35 4

На Одещині у двір кандидата на посаду голови ОТГ кинули "коктейлі Молотова"

23 жовтня 2020, 12:35 4
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Справою вже займається поліція
Справою вже займається поліція
Фото: Сайт Нацполіції
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Поліція розслідує інцидент, що стався в селі Троїцьке Біляївського району Одеської області: в ніч на 23 жовтня кандидату на посаду голови однієї з об'єднаних територіальних громад (ОТГ) на подвір’я закинули дві пляшки із запальною сумішшю.

Про це повідомив Біляївський відділ поліції в Одеській області, інформує RegioNews.

Зазначається, що до правоохоронців з такою інформацією звернувся сам кандидат. У результаті події ніхто не постраждав.

Правоохоронці встановлюють обставини події та причетних осіб.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості внесені за ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, днями на Одещині редакцію видання атакували "коктейлем Молотова".

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