На Одещині у двір кандидата на посаду голови ОТГ кинули "коктейлі Молотова"
Справою вже займається поліція
Справою вже займається поліція
Поліція розслідує інцидент, що стався в селі Троїцьке Біляївського району Одеської області: в ніч на 23 жовтня кандидату на посаду голови однієї з об'єднаних територіальних громад (ОТГ) на подвір’я закинули дві пляшки із запальною сумішшю.
Про це повідомив Біляївський відділ поліції в Одеській області, інформує RegioNews.
Зазначається, що до правоохоронців з такою інформацією звернувся сам кандидат. У результаті події ніхто не постраждав.
Правоохоронці встановлюють обставини події та причетних осіб.
За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості внесені за ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, днями на Одещині редакцію видання атакували "коктейлем Молотова".
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Роман Гах: Стара влада готується до фальсифікацій. Вирішується доля Борщагівської ОТГ – або розвиток, або хаос
В різні "кошики": як Пінчук на Дніпропетровщині "підживив" місцеві політбренди кандидатами-підлеглими