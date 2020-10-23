У Черкасах тарифи на тепло завищені на 20% - голова ОДА Сергійчук

ТЕЦ здійснює діяльність лише для отримання прибутку для її орендарів

ТЕЦ здійснює діяльність лише для отримання прибутку для її орендарів

Фото: ck-oda.gov.ua

Голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Сергійчук заявив, що тарифи на тепло для черкащан завищені на 20%, і тому він звертався до теплопостачальників щодо зменшення тарифів на опалення і гарячу воду.

Про це він заявив під час спільної наради із підприємствами-теплопостачальниками Черкас, передає RegioNews.

Голова ОДА також закликав взяти до уваги зниження світових цін на газ та вугілля.

"Черкаситеплокомуненерго” заявило про готовність піти назустріч черкащанам. Наразі ми обговорюємо можливість зниження тарифів до 20%. Той, хто хоче – шукає можливостей, хто не хоче – виправдань. Маємо ще одного теплопостачальника міста – Черкаську ТЕЦ, яка перебуває в оренді ПрАТ "Черкаське хімволокно” і яке досі не відреагувало”, - сказав Сергійчук.

Він додав, що ТЕЦ здійснює фінансово-господарську діяльність лише задля отримання прибутку для її орендарів, і від моменту оренди у ній не провели жодних капітальних поліпшень чи модернізації котлів.

На сьогодні в межах 5-ти кримінальних проваджень ГСУ Нацполіції та СБУ проводиться слідство щодо фактів крадіжок грошових коштів в особливо великих розмірах посадовими особами ПАО "Черкаське хімволокно”, штучного завищення затрат під час доставки вугілля з-за кордону, закупки ТМЦ, реалізації інвестиційних і ремонтних програм, а також фінансуванні терористичних організацій ЛНР-ДНР”, - розповів очільник області.

За його словами, Державна екологічна інспекція рік тому виявила низку порушень щодо безконтрольності викидів забруднюючих речовин та порушення вимог поводження з відходами.

Крім того, згідно із отриманою інформацією, їхній чистий прибуток становить до 25 доларів з кожної тонни вугілля, а тариф завищений на 20%.

Сергій Сергійчук також звернув увагу, що на підприємстві не дотримується температурний режим на постачання гарячої води, замість необхідних 55 градусів фактично подається 46–49 градусів.

Він зазначив, що з початку року підприємство накопичило борг перед НАК "Нафтогаз” в сумі 240 млн. грн. при тому, що сплата населення за надані послуги складає 98%.

Всі ці факти – не про бізнес, а про соціальну відповідальність та цинічне викачування ресурсів за рахунок здоров’я і статків черкащан. Тому я бачу один вихід: щоб знизити тарифи та зберегти майно підприємства, мусимо поставити питання про розірвання договору оренди цілісного майнового комплексу Черкаської ТЕЦ з ПрАТ "Черкаське хімволокно” і передати її до комунальної власності міста Черкаси. А з господарською підприємства нехай займаються правоохоронні органи”, – підсумував Сергій Сергійчук.

Нагадаємо, при голові Черкаської ОДА створили Інвестиційну Раду, її створення стало першим кроком до відкриття в подальшому Офісу інвестицій.

Раніше повідомлялося, що із Черкас запустили швидкісний потяг до Києва, це один із кроків до покращення транспортної інфраструктури регіону.

Також голова Черкаської ОДА назвав пріоритетні напрямки своєї роботи і розповів, які проблеми регіону буде вирішувати в першу чергу.