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23 жовтня 2020, 16:39 5

Данілов розповів про підготовку РНБО до кібератак на місцевих виборах

23 жовтня 2020, 16:39 5
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У РНБО готові до будь-яких провокацій
У РНБО готові до будь-яких провокацій
Фото: скріншот відео
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Рада Нацбезпеки і оборони зробила все можливе, щоб підготуватись до ймовірних кібератак у день виборів 25 жовтня.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у рамках роботи Київського безпекового форуму, інформує RegioNews.

"Ми сьогодні робимо все від нас залежне. При апараті Ради нацбезпеки працює Національний координаційний центр з кібербезпеки, і те, що залежить від нас, ми зробили все. Звичайно, ми очікуємо певних процедур, але ми напоготові", - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи розроблений алгоритм дій на випадок масованої кібератаки, яка може суттєво вплинути на роботу держорганів в день виборів, секретар РНБО запевнив: "У нас є сценарій на будь-який випадок життя".

Нагадаємо, в РНБО прогнозують складний процес підрахунку голосів на місцевих виборах.

вибори Україна РНБО РНБО Місцеві вибори
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