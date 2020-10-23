Данілов розповів про підготовку РНБО до кібератак на місцевих виборах

У РНБО готові до будь-яких провокацій

У РНБО готові до будь-яких провокацій

Фото: скріншот відео

Рада Нацбезпеки і оборони зробила все можливе, щоб підготуватись до ймовірних кібератак у день виборів 25 жовтня.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у рамках роботи Київського безпекового форуму, інформує RegioNews.

"Ми сьогодні робимо все від нас залежне. При апараті Ради нацбезпеки працює Національний координаційний центр з кібербезпеки, і те, що залежить від нас, ми зробили все. Звичайно, ми очікуємо певних процедур, але ми напоготові", - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи розроблений алгоритм дій на випадок масованої кібератаки, яка може суттєво вплинути на роботу держорганів в день виборів, секретар РНБО запевнив: "У нас є сценарій на будь-який випадок життя".

Нагадаємо, в РНБО прогнозують складний процес підрахунку голосів на місцевих виборах.