В Україні блокували використання підроблених марок "Укрпошти" представниками "ЛНР"

Орієнтовні збитки "Укрпошти" могли сягнути понад 50 млн грн

Орієнтовні збитки "Укрпошти" могли сягнути понад 50 млн грн

Фото: СБУ

Служба безпеки України блокувала використання підроблених поштових марок АТ «Укрпошта», які представники терористичної організації «ЛНР» клеїли на листи для залякування переселенців з тимчасово окупованих територій.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років група осіб, яка діяла на території кількох областей, реалізовувала підроблені марки "Укрпошти" різним замовникам.

Частина з них використовувались представниками "ЛНР" для розсилки переселенцям поштової кореспонденції. У ній окупаційна влада вимагала від громадян підтвердити право на власну нерухомість на тимчасово окупованій території. У разі ненадходження документації, "органи влади ЛНР" погрожували позбавити людей майнових прав на цю нерухомість. За задумом терористичної організації, використання марок державного поштового оператора України на подібних листах мало підривати довіру переселенців до органів української державної влади.

У ході досудового слідства також встановлено, що серійне виробництво підроблених марок базувалося на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, які потім контрабандою завозили в Україну.

Лише за попередніми оцінками фахівців, збитки державного оператора Укрпошта від використання підроблених поштових марок могли становити понад 50 млн грн.

У межах розпочатого кримінального провадження, правоохоронці затримали одного із фігурантів під час спроби відправити партію підроблених марок.

Одночасно у п’яти регіонах проведено понад 30 обшуків у приміщеннях ділків та автотранспортних засобах, що використовувались у протиправній діяльності. У ході слідчих дій вилучено гроші у різній валюті, у тому числі російські рублі, на загальну суму майже 3 млн у гривневому еквіваленті, засоби зв’язку, зброю та боєприпаси до неї, а також підроблену продукцію орієнтовною вартістю приблизно 5 млн грн.

Наразі двом учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Триває досудове слідство за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій з метою насильницької, зміни меж території або державного кордону України зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у СБУ зафіксували факти примусового вербування бойовиками мешканців Донбасу.