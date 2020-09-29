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29 вересня 2020, 13:22 9

На Дніпропетровщині судитимуть експосадовця поліції через вимагання та одержання хабара

29 вересня 2020, 13:22 9
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Він хотів отримати 250 тис гривень за закриття кримінального провадження
Фото: з відкритих джерел
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Офісом Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника начальника відділення поліції – начальника слідчого відділення одного з районних відділень поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області за фактом одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Посадовець поліції у лютому 2020 року вимагав та одержав від громадянина України 250 тис грн неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, на Прикарпатті чиновника ОДА підозрюють в розкраданні грошей на будівництві лікарні, посадовець підписав відповідні акти приймання будівельних робіт.

Офіс генпрокурора хабар кримінальна справа поліція Кримінальна відповідальність
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