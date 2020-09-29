15:18  29 сентября
Фокин прибыл на заседание комитета Верховной Рады
09:06  29 сентября
Мэр Умани подал заявление в полицию относительно регистрации двойников на местных выборах
13:32  29 сентября
"Слуга народа" хочет провести выездное заседание на Донбассе - Арахамия
UA | RU
UA | RU
29 сентября 2020, 15:55 7

Дело мошенников, которые продавали должности в Черкасской ОГА, передали в суд

29 сентября 2020, 15:55 7
Читайте також українською мовою
Злоумышленники также предлагали "теплые места" в "Укроборонпроме"
Злоумышленники также предлагали "теплые места" в "Укроборонпроме"
Фото: Офис Генпрокурора
Читайте також
українською мовою

Прокурорами Офиса Генпрокурора направлено в суд обвинительный акт в отношении четырех участников организованной группы по фактам мошенничества и присвоения властных полномочий.

Об этом информирует прессслужба Офиса Генпрокурора, пишет RegioNews.

Досудебным расследованием установлено, что четверо человек выдавали себя за сотрудников Офиса Президента Украины. Они арендовали офис по ул. Банковой в Киеве, в котором проводили с пострадавшими "собеседования" на должности руководителей органов государственной власти и государственных предприятий.

За назначение участники организованной группы требовали денежное вознаграждение. В частности, за должность первого заместителя главы Черкасской областной государственной администрации они пытались получить $200 тысяч, а за должность заместителя директора ДК "Укроборонпром" – $570 тысяч. Во время получения части средств в сумме $250 тысяч аферисты были задержаны.

будут Судить мошенников, которые пытались продать более 750 тыс долларов США должности в "Укроборонпроме" и Черкасской ОГА...

Опубликовано Офис Генерального прокурора Вторник, 29 сентября 2020 года.

Напомним, в Черкасской области прокурор и чиновник Нацполиции "крышевали" нелегальный игорный бизнес.

суд Офис генпрокурора Черкассы заместитель мошенники Укроборонпром ОГА продажа должность
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Стерненка снова оставили под ночным домашним арестом
29 сентября 2020, 15:41
На Днепропетровщине будут судить экс-чиновника полиции за вымогательство и получение взятки
29 сентября 2020, 13:22
КСУ перенес заседание по рассмотрению закона о рынке земли: названа причина
29 сентября 2020, 10:54
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского во Львовской области
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Киеве
Все публикации »
Андрей Смолий
Виктор Таран
Игорь Попов
Все блоги »