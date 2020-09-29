Дело мошенников, которые продавали должности в Черкасской ОГА, передали в суд

Злоумышленники также предлагали "теплые места" в "Укроборонпроме"

Злоумышленники также предлагали "теплые места" в "Укроборонпроме"

Фото: Офис Генпрокурора

Прокурорами Офиса Генпрокурора направлено в суд обвинительный акт в отношении четырех участников организованной группы по фактам мошенничества и присвоения властных полномочий.

Об этом информирует прессслужба Офиса Генпрокурора, пишет RegioNews.

Досудебным расследованием установлено, что четверо человек выдавали себя за сотрудников Офиса Президента Украины. Они арендовали офис по ул. Банковой в Киеве, в котором проводили с пострадавшими "собеседования" на должности руководителей органов государственной власти и государственных предприятий.

За назначение участники организованной группы требовали денежное вознаграждение. В частности, за должность первого заместителя главы Черкасской областной государственной администрации они пытались получить $200 тысяч, а за должность заместителя директора ДК "Укроборонпром" – $570 тысяч. Во время получения части средств в сумме $250 тысяч аферисты были задержаны.

будут Судить мошенников, которые пытались продать более 750 тыс долларов США должности в "Укроборонпроме" и Черкасской ОГА... Опубликовано Офис Генерального прокурора Вторник, 29 сентября 2020 года.

Напомним, в Черкасской области прокурор и чиновник Нацполиции "крышевали" нелегальный игорный бизнес.