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10 вересня 2020, 18:37 3

На Черкащині прокурор та посадовець Нацполіції "кришували" нелегальний гральний бізнес

10 вересня 2020, 18:37 3
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У Черкаській області СБУ викрила прокурора та посадовця Національної поліції на «кришуванні» підприємця, який займався нелегальним гральним бізнесом.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що прокурор Смілянської місцевої прокуратури спільно з начальником одного із відділень Національної поліції налагодили протиправний механізм отримання грошей від комерсанта. Встановивши "таксу" у майже 20 тисяч грн щомісяця, вони "гарантували" не перешкоджати нелегальному гральному бізнесу.

Правоохоронці затримали прокурора згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, у центрі Сміли під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди. Згодом було затримано на робочому місці його спільника - керівника одного із відділень поліції. Діяльність підпільного грального закладу, який нелегально функціонував всупереч вітчизняному законодавств, припинено.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 203-2, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ст. 365-3 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання їм міри запобіжного заходу.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

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СБУ гральний бізнес прокурор Черкаси Черкаська область Нацполіція Сміла
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