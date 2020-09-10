На Черкащині прокурор та посадовець Нацполіції "кришували" нелегальний гральний бізнес

Прокурора затримали при одержанні понад 50 тисяч гривень хабара

Прокурора затримали при одержанні понад 50 тисяч гривень хабара

У Черкаській області СБУ викрила прокурора та посадовця Національної поліції на «кришуванні» підприємця, який займався нелегальним гральним бізнесом.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що прокурор Смілянської місцевої прокуратури спільно з начальником одного із відділень Національної поліції налагодили протиправний механізм отримання грошей від комерсанта. Встановивши "таксу" у майже 20 тисяч грн щомісяця, вони "гарантували" не перешкоджати нелегальному гральному бізнесу.

Правоохоронці затримали прокурора згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, у центрі Сміли під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди. Згодом було затримано на робочому місці його спільника - керівника одного із відділень поліції. Діяльність підпільного грального закладу, який нелегально функціонував всупереч вітчизняному законодавств, припинено.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 203-2, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ст. 365-3 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання їм міри запобіжного заходу.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, як стало відомо сьогодні, на Київщині двох СБУшників звинувачують у розголошенні держтаємниці