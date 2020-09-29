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29 вересня 2020, 10:54 1

КСУ переніс засідання щодо розгляду закону про ринок землі: названо причину

29 вересня 2020, 10:54 1
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Це пов'язано із неможливістю представників президента взяти участь у цьому засіданні
Це пов'язано із неможливістю представників президента взяти участь у цьому засіданні
Рixabay
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Конституційний суд переніс засідання щодо розгляду справи про конституційність закону про ринок землі.

Як передає RegioNews, про це у Telegram повідомила постійна представниця Верховної Ради КСУ, нардепка від "Слуги народу" Ольга Совгиря.

Причиною відкладення розгляду справи стали клопотання представників президента про їх неможливість взяти участь у цьому засіданні.

"Конституційний суд відклав розгляд справи щодо конституційності закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" у зв'язку із клопотаннями представника президента України у Конституційному суді Ф. Веніславського та уповноваженого президента України із земельних питань Р. Лещенка про відкладення розгляду справи через їх неможливість взяти участь у зазначеному засіданні", – повідомила Совгиря.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Велика палата Конституційного суду України у вівторок, 29 вересня, мала розглянути конституційність закону про ринок землі. Розгляд планувалося провести на відкритій частині пленарного засідання.

суд КСУ засідання ринок землі закон
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